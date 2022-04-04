Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı

04.04.2022 11:43
Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı

Çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba, bulduğu bir otomobili almak için Pendik'ten Mersin'e gitti.

Çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba, bulduğu bir otomobili almak için Pendik'ten Mersin'e gitti. 230 bin TL ödeyerek aldığı otomobil ile İstanbul'a gelen baba, polisin telefonu üzerine aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince şok yaşadı. 'Change' araç dolandırıcılığı kurbanı olan vatandaş, mağdur olduklarını ifade etti.

Pendik'te yaşayan Eren Uçar, üniversiteyi kazanan oğlu Batuhan Uçar'a Mart 2021'de hediye olarak araba almak istedi. Yaptığı araştırmalar sonucu Mersin'de bir araç bulan baba Eren Uçar aracı satın almak için Mersin'e gitti. Araç sahibiyle anlaşan Uçar, 230 bin TL değerinde Honda Civic model aracı noter huzurunda satın aldı. Baba Uçar, ekspertiz sonucu olumlu olan araçla İstanbul'a geldi. Muayenesi biten aracını ekim ayında tekrar muayeneye götüren Eren Uçar, 2022 ocak ayında polisten gelen telefonla şok oldu.

18 Şubat'ta gelen kriminal raporuna göre aracın şase ve motor numarasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Aracının 'change' oluğunu öğrenen ve aracına tedbir konulan Eren Uçar, "Üniversiteye giden oğluma araç almak için araştırma yaptım. Mersin'de bir araç bulduk. Aracın temiz olması herhangi bir boyasının olmaması hoşumuza gitti. Aracı almak için Mersin'e gittik. Mersin'deki ekspertize götürdük ve yapılması gereken bütün işlemleri yaptırdık" dedi.

"KRİMİNAL RAPORU SONUÇLANINCA YIKILDIK"

Eren Uçar, "Satış gerçekleştikten sonra İstanbul'a geldik. 3-4 ay geçtikten sonra aracımızı muayenesini yaptırdık Kurtköy muayene istasyonunda. 4 ay sonra emniyetten telefon geldi ve aracımızın kriminal inceleme için istediler. Kriminal raporu sonuçlanınca yıkıldık. Bize gelen raporda dediklerine göre, farklı bir aracın şase numarasını bu araca yerleştirmişler. Bunu da hiç kimse fark etmemiş. Motor numarasını da silip düzelterek farklı bir numara yazmışlar. Yaklaşık olarak 230 bin TL ödemiştik. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz ve suçluların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu." şeklinde konuştu.

(Halit Arslan - Elyesa Karatepe/ İHA)

Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı
Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı
Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı
Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı

YORUMLAR
500
Film gibi hayat hikayesi! Ölüm fermanı yazılan 3 çocuk annesi kadın, parklarda yaşamaya başladı! Film gibi hayat hikayesi! Ölüm fermanı yazılan 3 çocuk annesi kadın, parklarda yaşamaya başladı! Aracı satın almak için Pendik'ten Mersin'e gitti! Motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince ne yapacağını bilemedi Aracı satın almak için Pendik'ten Mersin'e gitti! Motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince ne yapacağını bilemedi Örtü altında 'yenidünya' hasadı başladı... Kilosu 200 TL'den satıldı Örtü altında 'yenidünya' hasadı başladı... Kilosu 200 TL'den satıldı

Türk Lirası, Pendik, Mersin, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement