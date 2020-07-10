Pendik'ten Sultanbeyli'ye tosun peşinde - Son Dakika

Pendik'ten Sultanbeyli'ye tosun peşinde

PENDİK'te sahibinden kaçan kurbanlık uzun süren kovalamacanın ardından belediye ekiplerince yakalandı.

PENDİK'te sahibinden kaçan kurbanlık uzun süren kovalamacanın ardından belediye ekiplerince yakalandı. Olay öğle saatlerinde Pendik'te yaşandı. Sahibinden kaçan 'Paşa' isimli tosun, kilometrelerce koşarak Sultanbeyli'ye ulaştı. Tosun ile vatandaşlar arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Cadde ortasında ilerleyen tosun, önü otomobillerle kesilerek yakalanmaya çalışıldı. Ara sokağa giren 'Paşa' isimli tosunu yakalamak isteyen kurban sahibi elektrik direğine çıkarken başka bir vatandaş ise yolda beklediği sırada tosunun kendisini kovalaması sonucunda yere düştü. Kovalamaca anı ve kurbanlığı yakalama çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kurbanlık Pendik Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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