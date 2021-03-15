PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ - Son Dakika

PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ

15.03.2021 16:29
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ, System.String[]

"Daha önce rastlamamıştık, hem üzücü hem de tedirgin edici"Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ - PENDİK ve Kartal sınırında kalan sahil şeridinde deniz yüzeyindeki kirlilik endişe yarattı.

"Daha önce rastlamamıştık, hem üzücü hem de tedirgin edici"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ - PENDİK ve Kartal sınırında kalan sahil şeridinde deniz yüzeyindeki kirlilik endişe yarattı. Pisliğin atık su kanalından denize ulaştığı belirtilirken çevre sakinleri ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını kaydetti.

Pendik ve Kartal sınırında kalan kıyı şeridinde deniz üzerinde oluşan kirlilik, sahilde vakit geçirenlerin dikkatini çekti. Kıyı şeridini kaplayarak denizin rengini değiştiren atıkları fark eden vatandaşlar durumdan tedirgin olduklarını belirtti. Neden kaynaklandığı henüz bilinmeyen kirlilik havadan da görüntülendi. Pisliğin atık su kanalından denize ulaştığı kaydedilirken yakınlarda da İSKİ arıtma tesisi olduğu belirtildi.

"SUYUN YÜZEYİNE BU KADAR VURAN BİR ŞEY ÇOK BASİT BİR ŞEY OLAMAZ"

Sahilde yürüyüş yapanlardan Aycan Erim, "Burada sürekli gemiler var ondan mı kaynaklı bir şekilde. Ben de çevre mühendisiyim. Suyun yüzeyine bu kadar vuran bir şey çok basit bir şey olamaz. Kaçak mı var deşarj mı var, incelenmesi lazım" dedi.Daha önce öyle bir şey görmediğini söyleyen Erim, "Evimiz çok yakın neredeyse gün aşırı uğrarız. Hiç rastlamadık. Hem üzücü hem de tedirgin edici. Temasla bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü sürekli balık da tutulan bir yer. Sağlık açısından o tür sıkıntılar da yaratabilir. Çocukların da oynadığı bir yer. Numune alınıp incelenmesi lazım. Martılar, Karabataklar da burada. Onlar da beslendiği bir yer aslında. Dolaylı olarak hayvan ölümleri de olabilir"  diye konuştu.

"YOĞUNLUĞU FAZLA, SANKİ KİMYASAL BİR ATIK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Sahilde ailesiyle vakit geçiren Durmuş Sarıpınar ise, "Bugün burada yaşamış olduğumuz kirlilik daha evvelden olmayan, görmediğimiz bir olay. Tamamen sahilin kenarında gözlemlediğimiz bir kirlilik. Büyük ihtimalle gemilerden de olabilir. İncelenmesi, irdelenmesi lazım. Nahoş bir izlenim. Yoğunluğu fazla, sanki kimyasal bir atık gibi görünüyor. Likit bir malzeme olduğu izlenimi var" şeklinde konuştu.

PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ

Kimyasal, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK VE KARTAL SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ - Son Dakika


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