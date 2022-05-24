PENDİK VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

? PENDİK ve Tuzla'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, 'Zula Evi' olarak kullandıkları adreste polisin operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 5 cep telefonu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pendik ve Tuzla ilçelerinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda ekipler, 2 şüphelinin Pendik'te bir adresi 'zula evi' olarak kullandığını tespit etti. 21 Mayıs Cumartesi günü, Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, O.I. ve A.H. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 332 gram bonzai, 2,24 gram eroin, 1,88 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 TL, 16 adet fişek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.I. tutuklandı.