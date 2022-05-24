PENDİK VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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PENDİK VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

24.05.2022 12:02

? PENDİK ve Tuzla'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, 'Zula Evi' olarak kullandıkları adreste polisin operasyonu ile yakalandı.

? PENDİK ve Tuzla'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, 'Zula Evi' olarak kullandıkları adreste polisin operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 5 cep telefonu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pendik ve Tuzla ilçelerinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda ekipler, 2 şüphelinin Pendik'te bir adresi 'zula evi' olarak kullandığını tespit etti. 21 Mayıs Cumartesi günü, Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, O.I. ve A.H. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 332 gram bonzai, 2,24 gram eroin, 1,88 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 TL, 16 adet fişek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.I. tutuklandı.

PENDİK VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
PENDİK VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
PENDİK VE TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Pendik ve Tuzla'da uyuşturucu satan şüpheliler, 'zula evi'nde yakalandı Pendik ve Tuzla'da uyuşturucu satan şüpheliler, 'zula evi'nde yakalandı Pendik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Pendik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

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