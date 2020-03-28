Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, aşı üretim çalışmasına dahil edildi (YENİDEN) - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün koronavirüs aşı üretim çalışmalarına dahil olduğunu belirterek, "Biz de bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından organize edilen, koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı üretim çalışmasına dahil edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu bağlamda daha önce aşı üretimleri konusunda sıklıkla çalışılan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş ile irtibata geçildi. Ayrıca, iki veteriner fakültesi ile iki tıp fakültesi ve bir özel sektör firmasının dahil edilmesiyle hazırlanan proje önerisi, TÜBİTAK'a sunuldu ve 1 milyon 650 bin TL bütçe ile yürütülmesi kabul edildi" denildi.

'ARAŞTIRMACILARIMIZIN YANINDAYIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yerli aşı üretim konusunda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün çalışmalara dahil edilmesinin, daha önce yürütülen başarılı çalışmaların neticesi olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs için çok ciddi tedbirler aldıklarını, almaya da devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öyle ki, pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle virüse karşı gayret gösteriyorlar. Bilim insanlarımız, uzmanlarımız da bu virüsü yenmek üzere bilgilerini, yeteneklerini kullanıyor. Bu kapsamda, Pendik Veteriner Kontrol Enstitümüzün de bu çalışmalar içerisinde olması bakanlığımız adına bizleri gururlandırıyor. Sağlık Bakanlığı'na destek olmak amacıyla alt yapısı müsait olan tüm enstitülerimiz milletimizin hizmetindedir. Biz de bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız."

Fatih POYRAZ/ANKARA, -