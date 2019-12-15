Pendikspor: 1-4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Pendikspor: 1-4 - Son Dakika Spor

Pendikspor: 1-4

6 saat önce

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Hasan ErdoğanŞANLIURFASPOR: Yasin – Yusuf, Mehmet Daniş (Dk. 51 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 62 Ali İrtürk), Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat, Muhammed (Dk. 75 Serhat), Rıdvan, İbrahimPENDİKSPOR: Mehmet Cinpir – Salim Farsak, Ahmet ( Dk.

Pendikspor: 1-4, System.String[]

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Hasan Erdoğan

ŞANLIURFASPOR: Yasin – Yusuf, Mehmet Daniş (Dk. 51 Murat),  Veysel, Sercan (Dk. 62 Ali İrtürk), Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat, Muhammed (Dk. 75 Serhat), Rıdvan, İbrahim

PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir – Salim Farsak, Ahmet ( Dk. 54 Emirhan), Salim İyik, Fatih( Dk. 64 Mertcan), Enes, Oktay, Bekir, Marlon (Dk. 59 Semih), Mahmut Caner, Gökhan

SARI KARTLAR: Mehmet Fatih, Ali İrtürk,  (Şanlıurfaspor) – Marlon, (Pendikspor)

KIRMIZI KARTLAR: Veysel (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk.90 Murat (Şanlıurfaspor), Dk. 40 (P) Oktay, Dk. 50 Bekir, Dk. 56 Oktay, Dk. 58 Marlon, (Pendikspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'a 4-1 yenildi.

40'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Oktay topu ağlara buluşturdu: 0-1.

50'nci dakikada Ahmet'in pasında kale önünde topla buluşan Bekir, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

56'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oktay, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

58'inci dakikada ceza sahası içerisine Gökhan'ın gönderdiği topu alan Marlon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

90'ıncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Murat, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.


Mehmet Daniş, Pendikspor, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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