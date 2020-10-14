Pendikspor: 1-4 - Son Dakika

Pendikspor: 1-4

14.10.2020 17:12
Pendikspor: 1-4, System.String[]

STAT: GaziHAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Sabri Öge (xx), Onur Gülter (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (x)- Recep (x), Oğuzhan (x), Metin Can (x), Harun (x) (Dk. 89 Sefa x), Ömer (x), Mert (xx), Faruk (x), Ali Can (x) (Dk. 90+1 Kerem x), Hakan (x), Eren (x) (Dk.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Serkan Pınar  (xx), Sabri Öge (xx), Onur Gülter (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (x)- Recep (x), Oğuzhan (x), Metin Can (x), Harun (x) (Dk. 89 Sefa x), Ömer (x), Mert (xx), Faruk (x), Ali Can (x) (Dk. 90+1 Kerem x), Hakan (x), Eren (x) (Dk. 70  Birkan x) PENDİKSPOR: Emre (xx)- Erdinç (xx), Özgür İleri (xx), Enis (xx) (Dk. 67 Eray x), Ömer Can (xx) (Dk. 81 Oktay x), Mehmet  (xxx) (Dk. 74  Caner x), Özgür Çelik (xx) (Dk. 74 Suheyl x), Fatih (xx), Göksu (xxx), Ömer Kandemir (xx) (Dk. 81 Emirhan x), Gökhan (xx)GOLLER: Dk.90+1 Metin Can (GMG Kastamonuspor) Dk.13, Dk. 67 Mehmet, Dk.64 Göksu, Dk. 71 Hakan Olkan (KK) (Pendikspor)SARI KARTLAR: Harun, Oğuzhan ( GMG Kastamonuspor) Erdinç, Özgür Çelik, Özgür İleri  (Pendikspor) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.13'üncü dakikada GMG Kastamonuspor defansındaki riskli paslaşmalar sonrasında araya giren ve topu çalmayı başaran Mehmet, karşısında boş kale buldu ve topu ağlara gönderdi:  0-1. 64'üncü dakikada Pendikspor atağında Ömer'in pası sonucu Göksu kaleci Sefa ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Göksu topu boş ağlara gönderdi:  0-2. 67'nci dakikada hızlı gelişen bir başka Pendikspor atağında, Ercüment sağ çaprazda topla buluştu. Ortada boş olan Mehmet'i iyi gördü. Mehmet ise kaleci Sefa'nın yanından topu ağlara gönderdi: 0-3.71'inci dakikada Pendikspor'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasına gelen topa GMG Kastamonsupor'dan Hakan'ın ters vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu:  0-4. 90+1'inci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Metin Can ceza sahası dışında topla buluştu. Kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla top ağlarla buluştu:  1-4.Karşılaşma Pendikspor'un 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Pendikspor: 1-4
Pendikspor: 1-4

Kastamonuspor, Pendikspor, Metin Can, Serkan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pendikspor: 1-4 - Son Dakika Spor

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