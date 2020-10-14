Pendikspor: 1-4

Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi

Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi

Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti