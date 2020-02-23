Pendikspor: 2-0

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Tarık Gürdal (xx), Abdulkadir Döner ((xx)), Mert Bulut (xx)

GOLLER: Dk. 28 Emre Tosun, Dk. 76 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Aykut Emre Yakut, Çağrı Giritlioğlu, Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor), Bekir Karadeniz, Salim İyik, Salim Farsak ( Pendikspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

4'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında sol kanattan Aykut Emre Yakut'un ceza alanına yaptığı ortaya Kaan gelişine vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.

28'inci dakikada gelişen Afjet Afyonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Çağrı ceza alanına girdi ve geriye bıraktığı pasta savunma araya girdi. Dönen topa Nazmi sert vurdu, kaleci Emre topu çeldi. Boşta kalan topa bu kez Emre Tosun sert vurdu. Kalecinin müdahalesi yeterli olmadı: 1-0.

32'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Kaan'ın pasında sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Aykut Emre Yakut'un vuruşunda kaleci Emre topu kornere çeldi.

İlk yarı Afjet Afyonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58'inci dakikada Pendikspor'dan Ömer Can 'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği top Berat Ali Genç'e geldi. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topta kaleci Anıl mutlak gölü önledi.

65'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Çağrı'nın kullandığı kornere ceza sahası içerisinde yükselerek kafa vuran Nazmi'nin topu az farkla auta çıktı.

76'ncı dakikada Afjet Afyonspor farkı ikiye çıkardı. Aykut Emre'nin kullandığı korner atışında Nazmi Candoğan'ın ceza sahası içerisinde kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Maç Afjet Afyonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

- Afyonkarahisar