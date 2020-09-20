Pendikspor: 2-0

BAYKAR, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tablet hediye edecek

Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım