PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI
4 saat önce
PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI (2) (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL - PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI (2) (ek görüntü)
(Tür: İstanbul
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