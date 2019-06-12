Son Dakika Haberleri: PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI
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PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI

4 saat önce

PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI (2) (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI (2) (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
PENDİKT'E ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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