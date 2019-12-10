Son Dakika Haberleri: PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Pendik, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan çatı

(AKTÜEL)

-Ekiplerin müdahalesi

-Olay yeri

-Genel ve detaylar


İtfaiye, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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