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Pendikte 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
6 saat önce
Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Pendik, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
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