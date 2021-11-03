PENDİK'TE PATLAMA MEYDANA GELEN EVDE KISMİ ÇÖKME -3 - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ PENDİK'te tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kısmi çökme olan evde bulunan Fevzi Tepe yaralandı.

Pendik'te tek katlı evde saat 09.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından evde kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ev sahibi Fevzi Tepe, ekiplerin çalışmasıyla evden yaralı olarak çıkarıldı. Tepe, ambulansla Kartal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü: ---------------Olay yerinden görüntüler-Yaralının evden çıkarılması-Detaylar