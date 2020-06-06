Pendikte pazarcılar arasında kavga : 4 yaralı - Son Dakika

Pendik semt pazarı esnafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay sabah saat 07.40'ta Doğu Mahallesi'nde bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar esnafı arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.