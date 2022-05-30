Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular

30.05.2022 11:59

Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada.

Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular

Pendik'te limana dadanan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te limanda bulunan teknelerin benzin depolarını boşaltan hırsızlar, çaldıkları benzini motosikletlerine doldurdu. Yangın tüplerini ise denize ve havaya doğru sıkarak boşalttı. Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Pendik Sahil Bulvarı Balıkçılar Çarşısı'nın arkasında bulunan iskelede meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde motosikletle limana gelen 7 kişilik hırsızlık çetesi, iskelede bulunan sala binerek sırayla tüm teknelere girdi. Teknelerin kilitlerini kırarak yakıt deposunu boşalttı. Ardından çaldıkları benzini motosikletlerine aktardı. Teknelerde bulunan takım çantalarını ve yangın tüplerini de çalan hırsızlık şüphelileri, yangın tüplerini denize ve havaya doğru sıktı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kontrol eder gibi teknelere gidiyorlar"

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, "Çete diye tabir ettiğimiz 7 kişilik bir grup gelip burada oturuyorlar. Burada salımıza biniyorlar, salımızla teknelere gidiyorlar kontrol eder gibi. Teknelerin motorunu indirmeye çalışıyorlar. Kamaralı tekneye gidip ondan benzin alıyorlar, diğer teknelerin de kilitlerini kırıp benzinlerini ve takım çantalarını alıyorlar. İskelemizi tamir ettiğimiz anahtar takımlarımızı, yangın tüplerini alıyorlar. Kullanmak amaçlı değil, yangın tüplerini alıp havaya ve denize sıkıyorlar. Bütün yangın tüplerini boşaltıyorlar" dedi.

"300'e yakın teknemiz var, balıkçı barınağımız yok"

Gürdağ, çetenin limanda sık sık görüldüğünü söyleyerek, "Karakola gerekeni verdik. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bu kadar güzide bir ilçede balıkçı barınağımız yok. 300'e yakın teknemiz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Alev alsa bir tane sağlam tekne kalmaz"

8-10 bin lira zararın olduğunu söyleyen Gürdağ, "Teknelerimiz polyester tekne. Benzinleri çalarken alev alsa burada bir tane sağlam tekne kalmaz. Biz bunları daha önce de Dragos'ta yaşadık. Bir kıvılcım sıçramasında 5-6 teknemiz yandı. Burada hiçbir tekneyi söndürme imkanımız olmaz" dedi.

Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada Bayrampaşa'da oteldeki hırsızlık kamerada Bayrampaşa'da oteldeki hırsızlık kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:25:32. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement