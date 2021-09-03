Chanel ile uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Penelope Cruz, 78. Venedik Film Festivali için yine markadan gösterişli bir stil tercih etti. Elle'nin haberine göre; İlk Chanel defilesine 1999 yılında katılan Cruz, Venedik'teki etkinlik için moda evinin Sonbahar - Kış Couture 2021 koleksiyonundan bir kıyafet giydi.

Festival sırasında İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın Parallel Mothers filminin prömiyerine katılan Cruz'un giydiği Chanel elbisesinin yapımı 300 saatten fazla sürdü.

Siyah mikado kumaşının üzerine ekru ipek tüllü işlemelerden oluşan elbise ilk olarak Chanel podyumunda görüldü.Elbiseyi podyumda gördüğünde aşık olduğunu söyleyen Cruz, "Tüm Haute Couture koleksiyonuna bayıldım, her şey harika ama bu elbise kesinlikle favorim oldu. Bu film benim için çok önemli bu yüzden çok özel bir elbiseye ihtiyacım vardı" diye ekledi.Birçok kez atölyeye gittiğini söyleyen Cruz, elbisesini yaratan ustaların çalışmalarına hayran olduğunu söyledi.Defileden önce de atölyeyi ziyaret ettiğini sbelirten Cruz, tasarım ekibinin elbisenin mükemmel olduğuna emin olana kadar çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.Geçtiğimiz Çarşamba günü yine Venedik'te bir etkinliğe katılan Cruz, tüvit bir Chanel takımı ile dikkat çekmişti. Mavi kontrast dikişler ile tamamlanan bu beyaz mini etekli takımını deri bir çanta ile eşleştiren Cruz, bir kez daha zarif stilini ortaya koydu.