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Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe - Son Dakika

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe

09.07.2021 10:43
Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe, System.String[]

BU KEZ KAÇAMADILARİspanyol sinemasında başlayan kariyerlerini Hollywood'a taşıyan ve orada da başarılı bir şekilde sürdüren Penelope Cruz ile Javier Bardem, özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürüyor.

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BU KEZ KAÇAMADILAR

İspanyol sinemasında başlayan kariyerlerini Hollywood'a taşıyan ve orada da başarılı bir şekilde sürdüren Penelope Cruz ile Javier Bardem, özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürüyor. Özellikle de çocuklarını, meraklı bakışlardan saklamak için yıllardır ellerinden geleni yapıyorlar. 47 yaşındaki Cruz ile 52 yaşındaki Bardem, ailece çıktıkları Sardinya tatilinde bu kez objektiflerden kaçamadılar.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe

HALA BİRBİRLERİNDEN HEYECAN DUYUYORLAR

10 yaşında Leo adında bir erkek, 7 yaşında Luna adında bir kız çocukları bulunan Penelope Cruz ile Javier Bardem, önceki gün plajda görüntülendi. Mavi bir mayo giyen Cruz ile siyah mayosuyla plaja inen Bardem, gün boyu çocuklarıyla kumsalda oynayıp denize girdi. Çift, zaman zaman da el ele tutuşup birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı. Öncesinde kısa sayılmayacak bir birliktelik yaşayan ardından da evlilikte 10 yılı geride bırakan Cruz ile Bardem'in aşklarının hala tazeliğini koruduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe

KEYİFLİ SOHBET VE KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ

Penelope Cruz ve Javier Bardem bazen de çocukları kendi aralarında oynarken kumların üzerinde oturup gülümseyerek onları seyretti. Çift bu anlarda neşeli sohbetlere de daldı. Başarılı çift, günün bir bölümünde de el ele tutuşarak kumsalda yürüyüş yaptı.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe
JAMON JAMON FİLMİNDEN BU YANA

Penelope Cruz ile Javier Bardem, aslında birbirlerinin kariyerlerinin ilk dönemlerinden bu yana tanıyor. Yönetmenliğini Bigas Luna'nın üstlendiği Jamon Jamon adlı filmde birlikte çalıştı çift. O dönemde Bardem 23, Cruz da 18 yaşındaydı. Hem Cruz hem de Bardem'in kariyerinde o filmin önemli bir yeri var. İki ünlünün aşkının o filmde başladığı söylentileri de ortaya atıldı. Fakat, onlar çok iyi iki arkadaş olduklarını belirtip bu iddiaları yalanladılar.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe

CRUZ- CRUISE AŞKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sonra aradan geçen zaman içinde her ikisi de farklı kişilerle romantik ilişkiler yaşadı. Penelope Cruz, Nicole Kidman'dan ayrılmasından bir süre sonra Tom Cruise ile çok konuşulan bir aşk yaşadı. Yıllar sonra Cruz ile Bardem, arasında bir yakınlaşma doğdu. O dönem de de önceleri "arkadaş" olduklarını ileri sürseler de çıktıkları kaçamak tatillerde bunun çok daha ötesinde bir ilişkileri olduğunu gözler önüne seren fotoğrafları çekildi. Cruz ile Bardem, 2007 yılında başlayan birlikteliklerini 2010 yılında evliliğe taşıdı. O dönemden bu yana da iki çocuklu ve mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe

KARİYER HIRSI DENETİM ALTINDA

Verdikleri röportajlardan anlaşıldığına göre her ikisi de kariyer hırslarının, aile hayatlarındaki mutluluğu gölgelemesinden yana değil. Cruz, bir dergiye verdiği röportajda bu konudaki görüşlerini de anlatmıştı. Cruz "Kariyerlerimizle ilgili olarak aramızda konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Fakat işle ilgili takıntılı bir yaklaşımımız yok. Bu konuyu evin kapısının dışında bırakmaya çalışıyoruz" demişti. 20'li yaşlarında tam bir işkolik olduğunu anlatan Penelope Cruz, yaş aldıkça iş ile özel yaşamı dengeleme konusunda daha farklı bir yaklaşım izlemeye başladığını itiraf etmişti.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe
ANNELİK, HAYATA BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Cruz, yine aynı röportajda anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini de ifade etmişti. Güzel oyuncu "Anne olduktan sonra diğer insanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamamaya başladım. Gençlik yıllarımda ise başka insanların, benim hakkımda neler düşündüğü büyük bir önem taşıyordu" diye konuşmuştu.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe
OSCAR'A ADINI YAZDIRDI

Kariyerlerine İspanya'da başlayan Cruz ve Bardem, Hollywood'da da önemli başarılara imza attı. Bardem, 2001'de Karanlıktan Önce, 2011'de Biutiful ile Oscar adayı olan Bardem, 2008 yılında İhtiyarlara Yer yok ile sonunda bu ödüle kavuştu.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe
O DA HOLLYWOOD'DA KENDİNİ KABUL ETTİRDİ

Eşi Penelope Cruz da bu konuda ondan geri kalmadı. 2007'de Dönüş, 2010'da Nine ile aday olduğu en iyi kadın oyuncu Oscar'larını kaçırsa da 2009'da Barselona Barselona ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'ı kazandı.

Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe

Javier Bardem, Penelope Cruz, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: Yakın arkadaşlıktan iki çocuklu evliliğe - Son Dakika Magazin


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