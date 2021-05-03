Penetrasyon Nedir? Virüs Penetrasyon Adımları Hakkında Bilgi

Virüs uyum sağlayabileceği bir organizma bulduktan sonra söz konusu hücreye penetrasyon yöntemi kullanarak giriş yapar. Çeşitli RNA ve DNA dizilimlerini kendi programına uygun olarak değiştirip çoğalmaya başlar. Konu virüs olunca penetrasyon organizmanın uyumunu bozma ve kötü yönde evirme gibi birçok etkiyi beraberinde getirir.

Penetrasyon Nedir?

İçine girme, delerek yerleşme ve girdiği ortamda yeni bir program geliştirme amacıyla virüs penetrasyon yöntemini kullanır. Penetrasyonun tıptaki karşılığı virüs başlığı için ikinci aşama olarak öne çıkar. Yani virüs yaşayabileceği ve uyum sağlayabileceği bir organizma bulduktan sonra penetrasyon aracılığı ile vücuda giriş yapar. Bu organizmaya yapışma yöntemi ile yerleşen virüs ikinci aşama olan penetrasyonla sistemi zorla giriş yapar.

Kelime anlamı itibariyle translasyon RNA molekülünün aktarılmış genetik bilgiyi çeşitli molekülleri sentezleme işlemi olduğu için burada zorla girme durumu söz konusudur. Herhangi bir organizma, canlı ya da yaşam formuna kolaylıkla giriş yapabilen virüsler penetrasyon yöntemi ile hızlı bir şekilde giriş yapabilir.

Bu durumun önüne geçebilmek için yapılması gereken şeyler oldukça basit olup herkesin bildiği gibi bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçer. Yani yeteri kadar güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olan kimseler penetrasyon yöntemi kullanarak bulaşacak virüslere karşı daha dirençli olacaktır. Ayrıca vücuda entegre olduktan sonra bağışıklık sistemi otomatik olarak bu virüs ile savaşıp çoğalmasının önüne geçecektir. Bulaştıktan sonra çeşitli tedavi yöntemleri uygulanarak da virüsü sistemden atmak mümkün olur.

Virüs Penetrasyon Adımları Hakkında Bilgi

Yedi adımdan oluşan süreç virüsün kendisine yaşayabileceği bir yaşam formu bulması ile başlayıp asıl görevi olan sisteme yayılmaya kadar ilerler. Penetrasyon süreci aşağıdaki gibi olup neredeyse her virüs tipi için geçerliliğini korur.

Virüs penetrasyonu ilk olarak organizmanın yaşayabileceği bir form bulması ve ona yapışması ile başlar.

Ardında bu yaşam formuna penetre yöntemi ile adapte olur.

Sonrasında ise soyma aşaması gelir. Virüsün yaşamını devam ettirebilmek için kullanmış olduğu protein tam olarak bu aşamada soyulur. Böylelikle RNA ve DNA'ya yapılabilmesi için uygun zemin meydana gelir.

Transkripsiyon aşaması olarak da bilinen dördüncü adım virüsün çoğalabilmesi için gerekli koşulları oluşturur. Transkripsiyon aşamasında virüs yeni proteinler üreterek yavru hücreler oluşturma işlemine başlar. Protein kaçırması yeterli düzeye geldikten sonra beşinci adım devreye girer.

Replikasyon olarak bilinen 5 adam protein ile oluşturulan yeni virüslere RNA ve DNA oluşturma aşamasıdır. Virüsten virüse değişkenlik gösteren bu durum farklı dizilimleri beraberinde getirir. Her virüsün karakteristik özelliğine göre organizma içerisinde yer edineceği organ veya birim değişkenlik gösterecektir.

Montaj aşaması ile birlikte oluşturulan RNA, DNA ve protein yavru virüsler ile bir araya getirilir. Burada konuşan her yeni virüs çeşitli birimler ile karakteristik yapısına göre şekillendirilir. Sırası ile düzenlendikten sonra virüsün asıl amacı olan organizmaya yayılma süreci başlar.

Son aşama olan salınma virüsün hücre dışına çıkıp yerleştiği mekanda asıl görevini yerine getirmesi ile devam eder. Yani sistem içerisinde girdikten sonra virüs üretiliş amacına göre sisteme zarar verebileceği gibi çeşitli değişiklikler yapması ve işlev bozukluğuna yol açması da mümkündür.