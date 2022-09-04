Video: Cıftıs'ta Metaverse'e Yakından Bakış

PENG YİNG, Xinhua muhabiri:

"2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) Beijing'de devam ediyor. Burası, CIFTIS sergi alanının belki de en çok aranan yerlerinden birisi. Sanal gerçeklik, etkileyici deneyim ve üç boyutlu etkileşim. Fiziksel dünya metaverse'de yaşama geçiyor. Öneriler arasında neler olduğuna gelin birlikte bakalım."

ZHAO YONG, DeepGlint CEO' su:

"Bugün size büyük bir etkileşimli etkileyici deneyim göstereceğim. Çemberin içine girdiğimde bu ekran görüntülerinin yarattığı ve bu görüntülerin olağanüstü bir anlam kazandırdığı bir alan oluştuğunu göreceksiniz.

Nasıl etkileşime girebiliriz? Bilgisayar aracılığıyla. Bilgisayar kimliğimizi, yerimizi, hareketimizi ve duruşumuzu tanıyabilir. Herkesin dijital bir ikizi olduğunu görüyorsunuz, değil mi?

Metaverse benim kim olduğumu, nerede olduğumu ve ne yaptığımı biliyor. Bu şekilde etkileşime giriyoruz. Bu anlamlı bir etkileşim. Örneğin metaverse'te bir spor alanı kurabiliriz. Spor alanı spor ve oyunu birleştirebilir ve insanlar sporun daha iyi bir şekilde tadını çıkarabilir."

ZHONG YUAN, Qualcomm pazarlama departmanı:

"Metaverse'te bir penaltı atışı görüyorsunuz. Bu, ziyaretçilerin dijital dünyanın gerçek dünya ile ne kadar entegre olduğunu görmeleri için güzel bir fırsat. Kaska monte edilen gösterge her iki gözle de 4K'ya kadar çözünürlüğe ulaşabiliyor ve gecikme süresi 20 milisaniyeye kadar indirilebiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.