Son Dakika Haberleri: Penguen'in Hayali" Seyirciyle Buluşuyor

Penguen'in Hayali" Seyirciyle Buluşuyor

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca hazırlanan "Penguen'in Hayali" isimli çocuk oyunu seyircilerin karşısına çıkıyor.

Penguen'in Hayali
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca hazırlanan " Penguen'in Hayali" isimli çocuk oyunu seyircilerin karşısına çıkıyor.

Eser Dursun tarafından yazıp yönetilen "Penguen'in Hayali" oyunu, Taner Köse, Şule Atilay, Yakup Abdullahoğlu, Ali Aras, Ekrem Budak ve Işıl Küçük'ün performanslarıyla 18 Şubat Perşembe günü 14.00'da ilk gösterimini yapacak.

Çocuk oyunu "Penguen'in Hayali", İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde her perşembe ve cumartesi günleri ücretsiz olarak seyredilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Erzurum, Penguen, Kültür Sanat
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