Penguenler "Uzaylı" mı? Kakalarında Venüs İzi! - Son Dakika

Falkland Adaları'nda yaşayan Papua Penguenleri, İngiliz bilim insanlarının akıllarını karıştırdı... Çünkü bu tür penguenlerin kakalarında Venüs'te görülen fosfin keşfedildi.

Tabi, hemen akla şu soru geldi: "Nasıl oldu da 61 milyon kilometre ötedeki Venüs'teki fosfin, Dünya'da olabildi?"

BUNU NASIL ÜRETİYORLAR?

"Bu penguenler fosfini nasıl üretiyorlar?"

Londra'daki Imperial College'dan Dave Clements şöyle konuştu: "Fosfin keşfi kesin. Ama nasıl ürettikleri konusu muamma."

"Çünkü fosfini anaerobik (havasız yaşayan) bakteriler üretir. Bugüne kadar bu tür bakteriler, süs havuzlarının dibindeki balçıklarda, porsukların bağırsaklarında ve penguenlerin dışkılarında görüldü."

Clements'e göre, penguenlerin kakaları üzerine yapılacak yeni testler, Dünya dışı yaşam formlarının arayışında insanoğluna önemli yardımlarda bulunabilir.

"VENÜS'TE 'UÇAN ŞEHİRLER'DE YAŞAYABİLİRİZ"

"VENÜS'TE YAŞAM İZİ VAR, HEMEN ARAÇ GÖNDERMEMİZ GEREKİYOR"