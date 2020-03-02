Penguenler yumurtlamaya başladı - Son Dakika

Bursa'da ortama ayak uyduran penguenler yumurtlamaya başladı. İlk etapta 5 çift yumurtlarken, 3 çiftin yumurtası boş çıktı. Sene sonuna kadar penguenlerin yavru sevinci yaşaması bekleniyor.



Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 130'u buldu. Bin 300 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde penguenlerin beslenmeleri kameralara yansıdı. 2017 yılında Belçika ve 2018 yılında Hollanda'dan gelen 15 penguen Bursa'daki yerlerine uyum sağladı. 8'i dişi, 7'si erkek olan penguenler için ahşap ve kayalardan özel yuvalar yapıldı. İstedikleri yuvayı seçen penguenlerden 5'i yumurtladı. İlk etapta 3'ünün yumurtası boş çıkarken, 2'si yumurtalarının üzerinde oturuyor. Ayrıca ilk yumurtası boş çıkan çift tekrar yatarken, bu sene penguenlerin yavru sevinci yaşaması bekleniyor.



Penguenlerin beslenmesi kamerada



Öte yandan penguenlerin beslenmeleri ise kameraya yansıdı. Bakıcının içeri girmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan penguenler, hızlı adımlarla yanına gitti. Bakıcı, kovanın içerisinden aldığı sardalye balıklarını tek tek penguenlere verdi. O anlar kameraya yansırken, penguenler balıkları afiyetle yedi. Bakıcı, yumurtaların üzerine yatan iki penguene de elleriyle balıkları yedirdi. Penguenlere günde 3 sefer sardalye balığı ve özel vitaminler veriliyor. - BURSA