Penguenlerin beslenme saatleri - Son Dakika

BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueni, taze sardalya ile besleniyor. Serinlemek için havuzda yüzen penguenler, beslenme saatlerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, taze sardalya ile besleniyor. Hayvanat Bahçesi Başbakıcısı Önder Sevim, 3'ü hayvanat bahçesinde dünyaya gelen, toplam 17 penguene baktıklarını belirterek, "Penguenler için özel bir barınağımız var. Burada 3'ü yavru olmak üzere penguenler bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar serinlemek için havuza giriyorlar. Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi. Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz. Bunlar Afrika pengueni. Bizim ülkemize uygun penguenler. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Suda penguenler yüzerken izliyorlar. İnternet üzerinden 24 saat canlı yayın da yapılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.Toplam 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 111 türden bin 70 hayvan doğal ortamlarında barınıyor.