Son Dakika Haberleri: Penguenlerle Birlikte Bir 14 Şubat

Penguenlerle Birlikte Bir 14 Şubat

11 dakika önce

İSTANBUL Akvaryum, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak bilet fiyatlarında indirim yaptı.

Penguenlerle Birlikte Bir 14 Şubat, System.String[]
İSTANBUL Akvaryum, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak bilet fiyatlarında indirim yaptı. Yapılan açıklamaya göre çift kişilik öğrenci bileti 80 liradan, çift kişilik yetişkin bileti ise 130 liradan satışa sunulacak.

Türkiye'nin ilk kutup penguenlerine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, 14 Şubat'ta ziyaretçilerini bekliyor. Akvaryumdan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'a özel olarak biletlerde indirim yapılacak. Çift kişilik öğrenci bileti 110 lira yerine 80 lira, çift kişilik yetişkin bileti ise 170 lira yerine 130 liradan satılacak.

İstanbul Akvaryum, Türkiye'nin ilk Gentoo türü soğuk iklim penguenlerinin yanı sıra birçok kara ve deniz canlılarına da ev sahipliği yapıyor. Akvaryum içerisinde bulunan Amazon Yağmur Ormanları da gerçek habitatıyla, Kosta Rica'nın doğal florasından temin edilen canlı bitki türleri bulunuyor. Ayrıca sunduğu coğrafi rotayı takip ederek, Karadeniz'den Pasifik'e kadar uzanan toplam 17 tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapılabiliyor.

GENTOO PENGUENLERİ HAKKINDA

Gentoo Penguenleri tek eşli olmaları ile biliniyor.  Eşlerine taş vererek evlilik teklif eden penguenler aynı zamanda dünyanın en romantik canlısı olarak kabul görüyor. Hayatlarının sonuna kadar tek eşli yaşayan penguenlerin erkek olanlarının evlenme teklifi kabul edildikten sonra tek tek çakıl taşlarını toplayarak dişisi için bir yuva yaptığı da bilinir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:19 Kaynak: DHA

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