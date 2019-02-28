Son Dakika Haberleri: Penguin Classics Londra'da Pop-up Alanı Açacak

Penguin Classics Londra'da Pop-up Alanı Açacak

27 dakika önce

– Penguin Classics, Happy Reading ismiyle Birleşik Krallık başkenti Londra'da ilk pop-up alanını açacak.

Penguin Classics Londra'da Pop-up Alanı Açacak, System.String[]
– Penguin Classics, Happy Reading ismiyle Birleşik Krallık başkenti Londra'da ilk pop-up alanını açacak.

Londra'nın Shoreditch bölgesinde, 24 Mart'ta "insan hayatını etkileyen kitapları" kutlamak için açılacak olan alanda, Penguin Klasikleri listesindeki 1,257 kitabın bir kopyası olacağı belirtilirken, akşam saatlerinde ise mağaza çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Penguin Classics Marka Direktörü Sam Voulters konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu yıl, büyük bir açık hava etkinliğiyle keyif için yapılan okumalar ve okuyucuların hayatlarını değiştiren kitapları kutlayacağız. Happy Reading: Penguing Classics pop-up shop, bu mesajın fiziksel bir manifestosu olacak ve farklı sesleri bir araya getirerek kitapların yalnızca çalışmak için değil, keyif için olduğu fikrini tartışmak amacıyla bir araya gelecek." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:42 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Londra, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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