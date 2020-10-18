Pennsylvania'da başkanlık seçimleri için 372 bin "postayla oy" başvurusu reddedilmiş - Son Dakika

Pennsylvania'da başkanlık seçimleri için 372 bin "postayla oy" başvurusu reddedilmiş

18.10.2020 02:33
Pennsylvania'da başkanlık seçimleri için 372 bin

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yapılan 372 bin "postayla oy" başvurusunun geri çevrildiği bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yapılan 372 bin "postayla oy" başvurusunun geri çevrildiği bildirildi.

ProPublica ve Philadelphia Inquirer'in yayımladığı rapora göre, "postayla oy" için gönderilen 372 bin talep reddedildi.

Raporda taleplerin yüzde 90'ının "iki kere yapılan başvuru" olmaları nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Seçmenlere ön seçimler sürecinde başkanlık seçimleri için postayla oy kullanmak isteyip istemediklerinin sorulduğu kaydedilen raporda, talepte bulunan bazı kişilerin ikinci kez başvuru yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Pennsylvania, 3 Kasım'daki 59. başkanlık seçimleri için kritik konumda bulunan eyaletler arasında yer alıyor.

Başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla oy kullanma tartışmaları nedeniyle Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki "seçimlere hile karıştırılabilir" tartışması hala sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Pennsylvania, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pennsylvania'da başkanlık seçimleri için 372 bin 'postayla oy' başvurusu reddedilmiş - Son Dakika

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