Pennsylvania'dan Senato adayı Öz'den Philadelphia Belediye Başkanına istifa çağrısı - Son Dakika
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Pennsylvania'dan Senato adayı Öz'den Philadelphia Belediye Başkanına istifa çağrısı

06.07.2022 06:10
Pennsylvania'dan Senato adayı Öz'den Philadelphia Belediye Başkanına istifa çağrısı

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Philadelphia'nın demokrat Belediye Başkanı Jim Kenney'ye, silah şiddeti nedeniyle "artık bu görevi yapmak istemediği" yönündeki açıklamasının ardından istifa çağrısı yaptı.

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Philadelphia'nın demokrat Belediye Başkanı Jim Kenney'ye, silah şiddeti nedeniyle "artık bu görevi yapmak istemediği" yönündeki açıklamasının ardından istifa çağrısı yaptı.

Jim Kenney'nin ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında kentte iki polisin yaralanmasına neden olan silah şiddetinin ardından yaptığı "Sürekli kötü bir şey olacak diye bekliyorum. Belediye Başkanı olmadığımda mutlu olacağım ve bazı şeylerin tadını çıkarabileceğim." açıklaması Mehmet Öz ile arasında polemiğe nede oldu.

Öz, Kenney'in açıklamalarına, "Belediye Başkanı Kenney, istifa etmeli. Kenney'in belediye başkanı olmadığında mutlu olacağını açıklaması Philadelphia'dan vazgeçtiğinin başka bir göstergesi." sözleriyle tepki gösterdi ve istifa çağrısı yaptı.

Mehmet Öz, kentteki suç oranlarının yüksek olmasından "radikal aşırı sol politikalar" yürütmekle suçladığı Kenney ve Demokrat rakibi John Fetterman'ı sorumlu tuttu.

Kenney ise bunun üzerine, sözlerine açıklık getirmek için, silahlı saldırının ardından öfkeyle bu sözleri sarf ettiğini ve Philadelphia belediye başkanı olduğuna ve kendisini bu göreve seçen insanlara minnet duyduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Pennsylvania, Philadelphia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pennsylvania'dan Senato adayı Öz'den Philadelphia Belediye Başkanına istifa çağrısı - Son Dakika

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