Pensilvanya'da silahlı saldırı: 10 yaralı
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Pennsylvania
'nın doğusundaki Allentown kentinde Deja Vu isimli bir gece kulübü önünde gece saatlerinde silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Saldırı sırasında gece kulübünden yeni çıkan 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının büyük paniğeğı yol açtığı ve bir aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - PENNSYLVANIA
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