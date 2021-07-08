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Penta Teknoloji, 2021 yılında 'dijitalleşme' rüzgarını arkasına alarak büyümesini sürdürüyor - Son Dakika

Penta Teknoloji, 2021 yılında 'dijitalleşme' rüzgarını arkasına alarak büyümesini sürdürüyor

08.07.2021 12:11
Penta Teknoloji, 2021 yılında 'dijitalleşme' rüzgarını arkasına alarak büyümesini sürdürüyor, System.String[]

Geçen yıldan bu yana pek çok sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergileyen bilgi teknolojileri sektörü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına yön veriyor.

Geçen yıldan bu yana pek çok sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergileyen bilgi teknolojileri sektörü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına yön veriyor. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, "Teknoloji bir ülkenin kalkınmasında en önemli yapı taşlarından biri. Bugün; üretim, finans, eğitim, ulaşım gibi bir çok sektör teknolojiyle güçlenip dönüşüyor" dedi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de büyük bir gelişim gösteren bilgi teknolojileri sektörü, geçen yıl özellikle uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasının da etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde de büyümeye devam etti. TÜİK Ocak-Mart 2021 1. çeyrek GSYH raporunda, ülkemizde bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1 oranında büyüdüğünün altı çizildi. Diğer yandan IDC'nin cihaz, altyapı ve yazılımı kapsayan "Türkiye BT (Bilgi Teknolojileri) Pazarına Genel Bakış Raporu"na göre, yıllık BT harcamaları 2019'dan 2020'ye uzanan dönemde dolar bazında büyük bir ivme kazandı. IDC'nin hazırladığı "Türkiye BT Pazarı Öngörüleri"nde ise teknoloji harcamalarındaki yükseliş trendinin 2021 yılında da devam edeceği belirtildi. Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji'nin Genel Müdürü Mürsel Özçelik, sektörle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital farkındalık hızla arttı; hem global hem de yerel pazar olgunlaştı. Özellikle geçen yıl zorunlu dijitalleşmenin de katkısıyla oluşan yeni normalde, teknoloji hepimizin hayatının merkezine yerleşince, ülkemizde de tüm sektörlerde dijital dönüşüm hızlandı. Bizim dağıtımını yaptığımız teknoloji ürünleri pazarında gelecekte bir büyüme potansiyeli taşıdığını ve bu açıdan dijital dönüşümle paralel şirket olarak bizim de güçleneceğimizi öngörüyoruz."

Teknoloji talebinde kartopu etkisi

Teknolojideki gelişmelerin tüm sektörlerin geleceğine ayna tuttuğunu söyleyen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde teknolojinin giderek daha da önemli bir yere sahip olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Bilişim teknolojileri sektörüne baktığımızda, IDC'nin hazırladığı "Türkiye BT Pazarı Araştırma Raporu"na göre, 2020 yılında 4,3 milyar doları aşan bir pazar büyüklüğü görüyoruz. Geçen yıl toplantıların, etkinliklerin, eğitimin ve hatta sosyal aktivitelerin dahi uzaktan yapılmaya başlanması, teknoloji ürünlerine olan talepte bir kar topu etkisi oluşturdu. Özellikle son dönemde teknolojik ürünlere olan ihtiyacın artması ve bu ürünlere erişimin de giderek kolaylaşması sayesinde, bilişim teknolojileri pazarının önümüzdeki dönemde daha da güç kazanacağını düşünüyoruz. 2021 yılı ilk çeyrek rakamları da bilişim teknolojilerine olan ilgininin devam ettiğini ortaya koyuyor. Bugün; üretim, finans, eğitim, ulaşım gibi hayatımızda büyük öneme sahip sektörler teknolojiyle birlikte değişiyor. Biz de 30 yılı aşan süredir bireysel ve kurumsal kullanıcılar için sunduğumuz uçtan uca teknoloji çözümleriyle ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz."

40'tan fazla teknoloji markası Türkiye ile buluşuyor

Sektördeki büyümenin Penta Teknoloji'nin finansal sonuçlarına da olumlu yansıdığını anlatan Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketimizde geçtiğimiz yıl dolar bazında yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme yakaladık. Aynı doğrultuda 2021 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dolar bazında büyümemiz pazar ortalamasının üzerinde, yaklaşık yüzde 35 olarak gerçekleşti. Büyüme oranlarımıza karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise, TL bazında yüzde 63'lük bir büyümeye ulaştığımızı görüyoruz. Bugün itibarıyla 40'tan fazla teknoloji devi markayı 9 bin iş ortağımız aracılığıyla tüm Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyoruz. Aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz sektör, hızlı büyüme ivmesinin yanı sıra birçok sektörün itici gücü olmaya devam ediyor; KPMG'nin CEO'lar düzeyinde yaptığı Küresel CEO Araştırması'na göre, yakın gelecekte kurumsal alanda otomasyon, yapay zeka ve bulut tabanlı teknolojiler gibi, dijital teknoloji çözümlerine talebin giderek güçlenmesi bekleniyor. Öte yandan son kullanıcı bazında teknolojinin en yoğun tüketildiği sektörlerden biri olan oyun sektörü de hızla büyümeye devam ediyor; gaminginturkey.com araştırmasına göre ise, global oyun pazarının 2025 yılında, 2020'ye göre yüzde 72 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz açısından yüksek portansiyele sahip teknoloji sektöründe, Penta Teknoloji'yi kurduğumuz ilk günden bu yana farklılaşmayı ve ileri gitmeyi amaçladık. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize sağladığımız hizmetlerimizin arkasında da bu vizyon yatıyor. Penta Teknoloji olarak bizler; ülkemizdeki dijitalleşme sürecini destekleyecek aksiyonlar alarak, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ve değişip dönüşen trendleri gözeterek kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Penta Teknoloji, 2021 yılında 'dijitalleşme' rüzgarını arkasına alarak büyümesini sürdürüyor

geri dönüşüm, Türkiye, Finans, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Penta Teknoloji, 2021 yılında 'dijitalleşme' rüzgarını arkasına alarak büyümesini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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