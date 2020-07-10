Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak - Son Dakika

Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak

Penta Teknoloji, McAfee'nin dijital güvenlik çözümlerini bireysel ve küçük işletmelerin içinde bulunduğu geniş bir tüketici kitlesine ulaştırmaya hazırlanıyor.

Penta Teknoloji, McAfee'nin dijital güvenlik çözümlerini bireysel ve küçük işletmelerin içinde bulunduğu geniş bir tüketici kitlesine ulaştırmaya hazırlanıyor.

Penta Teknoloji açıklamasına göre, Kovid-19 sürecinde uzaktan çalışma, uzaktan öğretim ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla evlerde internet kullanımı ve bu süreçlere bağlı olarak güvenlik sorunlarında görülen artış siber güvenlik ürünlerine olan ihtiyacı da artırdı.

Tüketicilere, kurumlara, küçük ve büyük işletmelere, gelişmiş güvenlik çözümleri sunan McAfee, bireysel ve küçük işletmelerin kullanımları için tasarlanan ürünlerin dijital lisanslarının dağıtımı için Türkiye'de Penta Teknoloji ile iş birliği yapacak.

"Penta Teknoloji olarak ürün portföyümüzü güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, McAfee ile yapılan iş birliğinden dolayı oldukça memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Penta Teknoloji olarak en büyük hedefimiz iş ortaklarımıza katma değerli, uçtan uca çözümler sunmak. Cihazlardan buluta güvenlik çözümleri sağlayan McAfee ile başlattığımız iş ortaklığımız sayesinde, ürün portföyümüzü güçlendirirken; bayilerimize de McAfee güvenlik yazılımlarını Penta Teknoloji güvencesiyle müşterilerine sunabilecekleri bir satış kanalı açıyoruz. Farklı ölçek ve iş alanlarındaki müşterilere yaygın bayi kanalımızla temas ederek, McAfee'nin Türkiye'deki pazar payını güçlendirmeyi ve lisanslı abone sayısını artırmayı amaçlıyoruz."

McAfee EMEA Bireysel ve Küçük İşletme Direktörü Alexander Salvador da Penta Teknoloji'nin geniş dağıtım kanalının McAfee güvenlik çözümlerinin yaygın kitlelere ulaştırılmasını sağlayacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de kullanıcıların tehlikeli web sayfaları, çevrimiçi bankacılık ve alışveriş gibi günlük aktivitelerinde siber suçlulardan korunması için çalışacağız. Türkiye'nin öncü teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin dijital ürün dağıtım yetkinliğiyle daha çok kullanıcı ve iş yerine güvenlik çözümlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Şirketimizin sloganı 'Together is power' da olduğu gibi, bu iş birlikteliğinin bizi pazarda daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz."

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:15 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:21 Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Cruzeiro Başkanı, Brezilyalı genç yetenek Jadsom'un transferi için Fenerbahçe'den randevu aldı
17:00
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:08:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]