Üye Girişi
Pentagon: "14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi" - Son Dakika

Pentagon: "14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi"

19.08.2021 20:07
Pentagon:

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivili Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiğini aktarırken, ABD savaş uçaklarının Kabil semalarında görevde olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivili Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiğini aktarırken, ABD savaş uçaklarının Kabil semalarında görevde olduğunu bildirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor, ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırdığını ve 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivilin ülkeden çıkarıldığını belirtti. 12 C-17 tipi askeri nakliye uçağının son 24 saat içinde 2 bin kişi ile birlikte Kabil'den ayrıldığını aktaran Taylor, hava durumu gibi farklı etkenlere bağlı olarak ABD ordusunun günde 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edecek uçağa sahip olduğunu ifade etti.

Temmuz'dan bu yana yaklaşık 12 bin kişi Kabil'den tahliye edildi

Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'ndaki tahliye çalışmalarına 5 bin 200'den fazla ABD askerinin destek verdiğini ve bu sayının artacağını aktardı. Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaos ve izdihamın ardından havalimanına giriş için birden fazla kapı olduğunu belirten Taylor, geçtiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 12 bin kişinin Kabil'den tahliye edildiğini belirtti.

ABD savaş uçakları Kabil semalarında görevde

ABD savaş uçaklarının güvenliği sağlamak için Kabil üzerinde uçtuğunu belirten Taylor, "Amerikalıların güvenliğini sağlamak için sürekli olarak derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için cephaneliğimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi.

Taliban, ABD'lilerin havalimanına geçişine engel olmuyor

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban'ın herhangi bir düşmanca etkileşimde bulunmadığını ve grubun Amerikan vatandaşlarının havaalanına geçişini engellemediğini belirtti. Kirby, "Havaalanındaki operasyonlarımızda halkımıza yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını Taliban'a açıkça belirttik" dedi.

Ordunun Kabil üzerinde hava saldırıları düzenlemeye hazır olup olmadığı sorulduğunda ise Kirby, "Gelecekteki olası operasyonlar hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Kirby, 31 Ağustos'un tahliyeler için son tarih olduğunu ifade ederek, "31 Ağustos sonrası için spekülasyon yapmayacağım" dedi.

ABD ordusunun Taliban'dan yakıt alıp almadığı sorulduğunda ise Kirby, Kabil'deki havaalanında bol miktarda yakıt bulunduğunu ifade etti. - WASHINGTON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Pentagon, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pentagon: '14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak 20:19 Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor 19:45 Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz 19:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu 18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti 18:14 Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 17:16 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor         
20:33
Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak         
20:12
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem         
19:38
Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor         
18:56
Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:48
Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın         
17:55
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 20:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pentagon: "14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement