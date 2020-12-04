Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı
04.12.2020 18:04
ABD Savunma Bakanlığı, hipersonik silah teknolojilerinin araştırılması ve benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesinin planlandığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı, hipersonik silah teknolojilerinin araştırılması ve benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesinin planlandığını duyurdu.
Hipersonik silahlar konusunda Çin ve Rusya'nın gerisinde kaldığı düşünülen ABD'de, Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Araştırma ve Mühendislik Savunma Müsteşarı, 30 Aralık 2020 tarihine kadar, Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile istişare halinde, kongre savunma komitelerine, havadan fırlatılan ve havadan sahaya çıkma için uygulanabilir bir strateji ve bu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hipersonik silah kapasitesi geliştirilecektir" denildi.
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