Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek - Son Dakika

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Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek
32 dakika önce
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.
Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti.
Tedarikin 31 Aralık'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi.
ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:10 Kaynak: AA
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