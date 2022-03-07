Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı - Son Dakika
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Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı

07.03.2022 15:11
Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı

Rusya-Ukrayna savaşı 12'nci gününe girerken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi, bugüne kadar Ukrayna'ya 600 Rus füzesinin fırlatıldığını söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı 12'nci gününe girerken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi, bugüne kadar Ukrayna'ya 600 Rus füzesinin fırlatıldığını söyledi.

CNN'in üst düzey Pentagon yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Rusya savaş öncesi Ukrayna sınırında konuşlandırdığı güçlerinin yüzde 95'ini Ukrayna topraklarına sevk etti.

Öte yandan Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı.

Rusya'nın "güçlü bir Ukrayna direnişi" ile karşı karşıya kaldığını belirten yetkili, Rus kuvvetlerinin hala Kiev, Harkiv, Çernigiv ve Mariupol'de ilerlemeye çalıştığını aktardı.

Yetkili ayrıca Ukrayna halkının ülkenin çoğu yerinde hala iletişim, internet ve medya araçlarına sahip olduğunu ifade etti.

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Pentagon, Ukrayna, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı - Son Dakika
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