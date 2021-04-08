Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı - Son Dakika

Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı

08.04.2021 01:59
Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD-Irak Stratejik Diyalog Görüşmelerine ilişkin ortak açıklamada, "Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı" ifadelerinin yer almasına rağmen, çekilme takvimine ilişkin herhangi...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD- Irak Stratejik Diyalog Görüşmelerine ilişkin ortak açıklamada, "Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı" ifadelerinin yer almasına rağmen, çekilme takvimine ilişkin herhangi bir mutabakat olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında iki ülke heyetlerinin katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turunun sonucunda yapılan ortak açıklama tartışmalara neden oldu.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD-Irak 3. Stratejik Diyalog Görüşmelerine ilişkin yapılan ortak açıklamada yer alan "Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı" ifadesinin aslında çekilmenin başlayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.

Kirby, "Açıklama iki tarafın nihai çekilme üzerine bazı ek teknik görüşmelerin yapılmasına karar verildiğini ifade ediyor." dedi.

ABD'nin Irak'ta Bağdat yönetiminin onay ve daveti ile bulunduğunu ifade eden Kirby, terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan misyonun Irak'ta kalıcı bir ABD askeri varlığı üzerine kurulmadığının altını çizerek, yönetimin uzun zamandır Irak'tan günün birinde Amerikan askerlerini çekeceğini konuştuğunu söyledi.

İki tarafın da ABD'nin ülkedeki varlığının önemi konusunda mutabık olduğunu ileri süren Kirby, "Açıklamada gördüğünüz de aslında Irak ile ortaklığımızın, DEAŞ'a karşı devam eden görevin önemine ve nihayetinde uygun bir çekilme için uygun zamanlamayı konuşmak isteyeceğimize dair bir vurgudur." ifadesini kullandı.

ABD'nin çekilme niyetinin yeni olmadığına ancak açıklamadaki yeni noktanın çekilme konusundaki "teknik görüşmelerin yapılması" olduğuna dikkati çeken Kirby, "Şu anda bazı askerlerin ne zaman çekileceğine dair herhangi bir mutabakat yok." dedi.

Önceki Başkan Donald Trump yönetimi, Irak'taki ABD askerlerinin sayısını 2 bin 500'e indireceklerini açıklamış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmelerinin??????? ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, John Kirby, Pentagon, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı - Son Dakika


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