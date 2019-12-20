Pentagon: ABD'de okuyan Suudi Arabistanlı öğrenciler tehdit teşkil etmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki Donanma Üssü Pensacola'da bir Suudi Arabistanlı askeri öğrencinin silahlı saldırı düzenlemesinin ardından diğer 850 Suudi öğrencinin durumunun gözden geçirildiğini ve herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmadığını bildirdi.



Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Savunma İstihbarat ve Karşı İstihbarat Direktörü Garry Reid, "Acil tehdit senaryosuna işaret eden herhangi bir bilginin bulunmadığını söyleyebiliriz." dedi.