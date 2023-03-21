Kuzey Irak'ta düşen helikoptere Bakan Akar "Suçüstü yakalandılar" demişti, ABD'den açıklama geldi - Son Dakika
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Kuzey Irak'ta düşen helikoptere Bakan Akar "Suçüstü yakalandılar" demişti, ABD'den açıklama geldi

22.03.2023 09:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta düşen helikopter için, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" ifadelerini kullanmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Kuzey Irak'ta düşen PKK/YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak'ta aldıkları eğitimle ilgisi olmadığını iddia etti.

ABD'nin Suriye'de desteklediği SDG ismini kullanan PKK/ YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak'ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" derken gözlerin çevrildiği ABD'den de bir açıklama geldi.

"ABD'NİN ROLÜ NEYDİ?"

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, "Ortağınız (PKK/YPG) SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak'ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. ABD ordusunun Kuzey Irak'taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? ABD tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD'NİN HİÇBİR DAHLİ YOK"

"ABD'nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DEAŞ ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında ABD'nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok."

"ÇOK SAYIDA GÜCE EĞİTİM VERİYORUZ"

Bunun üzerine AA muhabiri, "Bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü ABD eğitiyor ve ABD donatıyor. ABD'nin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye'ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz?" sorusunu yöneltti. SDG ismini kullanan PKK/YPG'nin ABD'den aldığı silah ve fonları Türkiye'ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen ABD'li general, örgütle DEAŞ'ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi. Ryder, "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi.

Örgütün Irak'a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tuğgeneral Ryder, "SDG bu konuda kendi adına konuşsun." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen ABD'nin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, "Her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim." dedi. Ryder, "ABD'nin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Güncel Kuzey Irak'ta düşen helikoptere Bakan Akar 'Suçüstü yakalandılar' demişti, ABD'den açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Irak'ta düşen helikoptere Bakan Akar "Suçüstü yakalandılar" demişti, ABD'den açıklama geldi - Son Dakika
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