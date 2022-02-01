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Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil - Son Dakika

Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil

01.02.2022 00:44
Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, muhtemel bir savaşta Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, muhtemel bir savaşta Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarını tehdit ettiğini belirterek ABD'nin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.

ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır." diye konuştu.

Kirby, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istediklerini belitti.

Sözcü, "ABD, NATO müttefiklerimizi ve kıtadaki müttefiklerimize verdiğimiz taahhütlerimizi savunmak için savaşacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın "yakın zamanda Avrupa'ya asker sevk edeceklerine" ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirby, bahsi geçen kuvvetin daha önce teyakkuza geçirilen ve NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilecek 8 bin 500 askere ek olacağını söyledi.

Kirby, bu konuda bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini ve henüz sevkiyat talimatı almadıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil - Son Dakika


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