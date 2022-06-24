Pentagon: ABD'nin verdiği ilk 4 HIMARS sistemi Ukrayna'da

ABD'nin üç paket halinde Ukrayna ordusuna vermeyi taahhüt ettiği 12 HIMARS roket sisteminden ilk dördü Ukrayna'da kullanılmaya başlandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna ordusuna verilen Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) ilk 4 adedinin adrese ulaştığını ve Ukrayna güçlerince kullanılmaya başladığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine brifing veren üst düzey Pentagon yetkilisi, HIMARS sistemlerinin ABD tarafından eğitilen Ukraynalı askerlerce kullanıldığını ve Amerikan ordusunun bir grup Ukrayna askerine ise halen HIMARS sistemleri eğitimi vermeye devam ettiğini söyledi.

Yetkili, HIMARS sistemlerinin 70 kilometrelik menzili olduğuna işaret ederek yapılan analizlerde Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde bundan daha uzun menzilli silaha ihtiyaç duymadığını belirtti.

ABD yönetiminin dün açıkladığı 450 milyon dolarlık askeri yardım paketine de değinen yetkili, pakette 4 HIMARS, 36 bin 105 mm top mermisi, 18 taktik araç, 1,200 el bombası atıcısı, 2 bin makineli tüfek, 18 kıyı ve nehir devriye botu ile yedek parçalar olduğunu söyledi.

Yetkili Rusya'nın bu yardımı engellemeye çalıştığını ancak henüz başarılı olamadığını dile getirdi.

Birçok ülkenin halen Ukrayna'ya Sovyet dönemi silahlar vermeye devam ettiğini belirten yetkili, Avrupa ülkelerindeki Sovyet yapımı silah stokunun henüz bitmediğini kaydetti.

Pentagon yetkilisi, son pakette verilen devriye botlarının Ukrayna'daki nehirlerin güvenliğini sağlama amacına dönük olduğunu belirtti.

-"Ukrayna ordusu Severodonetsk'ten çekilmeyi başardı"

Pentagon yetkilisinin, Severodonetsk kentinin Rusya'nın eline geçmesine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Severodonetsk'ten çekilmeyi başardı. Burada sizinle paylaşmak istediğim bağlam şu, son dört aya baktığımızda açıkçası Rusya'nın, birçok kanattan yaptığı hırslı ama kötü yönetilen girişimini, Ukraynalılar tarafından mağlubiyete uğratılmasından sonra doğu Ukrayna'ya yönelttiğini görüyoruz. Gerçekten de Ruslar karış karış toprak alarak ilerliyorlar. Dolayısıyla Ukrayna ordusu kendilerini savunmak için daha iyi pozisyon almak üzere güney cephesinden kuvvetlerini çekti. Aynı zamanda Rusya'nın bu çok küçük ve az kazanımı elde etmek için ödediği bedele odaklanmak lazım." dedi.

Rus ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ileri süren yetkili bu kayıpların detayına ilişkin soruları geçiştirdi.

Yetkili, Rus ordusunun Ukrayna savaşına ek kuvvet getirmesinin oldukça zor olduğunu da öne sürdü.