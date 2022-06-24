Pentagon: ABD'nin verdiği ilk 4 HIMARS sistemi Ukrayna'da - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon: ABD'nin verdiği ilk 4 HIMARS sistemi Ukrayna'da

24.06.2022 18:44
Pentagon: ABD'nin verdiği ilk 4 HIMARS sistemi Ukrayna'da

ABD'nin üç paket halinde Ukrayna ordusuna vermeyi taahhüt ettiği 12 HIMARS roket sisteminden ilk dördü Ukrayna'da kullanılmaya başlandı.

ABD'nin üç paket halinde Ukrayna ordusuna vermeyi taahhüt ettiği 12 HIMARS roket sisteminden ilk dördü Ukrayna'da kullanılmaya başlandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna ordusuna verilen Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) ilk 4 adedinin adrese ulaştığını ve Ukrayna güçlerince kullanılmaya başladığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine brifing veren üst düzey Pentagon yetkilisi, HIMARS sistemlerinin ABD tarafından eğitilen Ukraynalı askerlerce kullanıldığını ve Amerikan ordusunun bir grup Ukrayna askerine ise halen HIMARS sistemleri eğitimi vermeye devam ettiğini söyledi.

Yetkili, HIMARS sistemlerinin 70 kilometrelik menzili olduğuna işaret ederek yapılan analizlerde Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde bundan daha uzun menzilli silaha ihtiyaç duymadığını belirtti.

ABD yönetiminin dün açıkladığı 450 milyon dolarlık askeri yardım paketine de değinen yetkili, pakette 4 HIMARS, 36 bin 105 mm top mermisi, 18 taktik araç, 1,200 el bombası atıcısı, 2 bin makineli tüfek, 18 kıyı ve nehir devriye botu ile yedek parçalar olduğunu söyledi.

Yetkili Rusya'nın bu yardımı engellemeye çalıştığını ancak henüz başarılı olamadığını dile getirdi.

Birçok ülkenin halen Ukrayna'ya Sovyet dönemi silahlar vermeye devam ettiğini belirten yetkili, Avrupa ülkelerindeki Sovyet yapımı silah stokunun henüz bitmediğini kaydetti.

Pentagon yetkilisi, son pakette verilen devriye botlarının Ukrayna'daki nehirlerin güvenliğini sağlama amacına dönük olduğunu belirtti.

-"Ukrayna ordusu Severodonetsk'ten çekilmeyi başardı"

Pentagon yetkilisinin, Severodonetsk kentinin Rusya'nın eline geçmesine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Severodonetsk'ten çekilmeyi başardı. Burada sizinle paylaşmak istediğim bağlam şu, son dört aya baktığımızda açıkçası Rusya'nın, birçok kanattan yaptığı hırslı ama kötü yönetilen girişimini, Ukraynalılar tarafından mağlubiyete uğratılmasından sonra doğu Ukrayna'ya yönelttiğini görüyoruz. Gerçekten de Ruslar karış karış toprak alarak ilerliyorlar. Dolayısıyla Ukrayna ordusu kendilerini savunmak için daha iyi pozisyon almak üzere güney cephesinden kuvvetlerini çekti. Aynı zamanda Rusya'nın bu çok küçük ve az kazanımı elde etmek için ödediği bedele odaklanmak lazım." dedi.

Rus ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ileri süren yetkili bu kayıpların detayına ilişkin soruları geçiştirdi.

Yetkili, Rus ordusunun Ukrayna savaşına ek kuvvet getirmesinin oldukça zor olduğunu da öne sürdü.

YORUMLAR
500
ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 450 milyon dolarlık yeni yardım ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 450 milyon dolarlık yeni yardım
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon: ABD'nin verdiği ilk 4 HIMARS sistemi Ukrayna'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: Pentagon: ABD'nin verdiği ilk 4 HIMARS sistemi Ukrayna'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement