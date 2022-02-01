Pentagon: ABD ve BAE Patriotları BAE'yi hedef alan füzelere karşılık verdi - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapılan bir füze saldırısına karşı ABD ve BAE Patriot sistemlerinin karşılık verdiğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, "ABD kuvvetleri, BAE'ye yönelik bir füze tehdidine Patriot füze bataryaları ile karşılık verdi. Bu da BAE silahlı kuvvetlerinin verdiği karşılıkla eş zamanlı oldu. Bu ortak çaba tehdide başarılı bir şekilde angaje oldu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı." dedi.

Kirby, ABD'nin, başta BAE ve Suudi Arabistan olmak üzere kendilerini savunmaları için körfez ülkelerinin yanında olduğunu belirtti.

ABD'nin bölgedeki güvenliği artırmak adına atılan yeni bir adımın söz konusu olmadığını belirten Kirby, Yemen'den geldiğini ifade ettiği füzelerin BAE Patriot sistemleri tarafından vurduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile görüşmesi sırasında, saldırıya ilişkin Savunma Bakanı Lloyd Austin'i BAE'ye her türlü destek konusunda gerekli görüşmeleri yapma talimatı verdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı saldırının Yemen'den Husiler tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran destekli Husiler ise yaptıkları açıklamada BAE'yi insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirmişti.