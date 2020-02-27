Son Dakika › Güncel › Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, 'İdlib'de Türkiye ile... - Son Dakika
Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib'de Türkiye ile...
6 saat önce
Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını" ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:42 Kaynak: AA
Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, " İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını" ifade etti.
Son Dakika Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Edirne sınırına geldi İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak