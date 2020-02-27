Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib'de Türkiye ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, 'İdlib'de Türkiye ile... - Son Dakika

Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib'de Türkiye ile...

6 saat önce

Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını" ifade etti.

Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında,

Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, " İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını" ifade etti.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Edirne sınırına geldi
İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 04:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib'de Türkiye ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]