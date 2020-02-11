Pentagon: "Beyin travması geçiren asker sayısı 109'e yükseldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon: 'Beyin travması geçiren asker sayısı 109'e yükseldi' - Son Dakika

Pentagon: "Beyin travması geçiren asker sayısı 109'e yükseldi"

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısının 109'e yükseldiğini açıkladı.

Pentagon:

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısının 109'e yükseldiğini açıkladı.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 8 Ocak'ta İran'ın Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 109 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti.


ABD, beyin travması geçiren askerlerin sayısını Ocak ayı sonunda 64 olarak açıklamıştı.


Öte yandan ABD, İran'ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü ifade etmişti. İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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