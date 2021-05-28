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Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın da dahil olduğu program için 522 milyon dolar talep edildi - Son Dakika

Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın da dahil olduğu program için 522 milyon dolar talep edildi

28.05.2021 21:26
Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın da dahil olduğu program için 522 milyon dolar talep edildi, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar istediği bütçe talebinde, YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Irak ve Suriye'de "DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı" için 522 milyon dolar fon talep etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar istediği bütçe talebinde, YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Irak ve Suriye'de "DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı" için 522 milyon dolar fon talep etti.

Joe Biden yönetimi, isteğe bağlı federal bütçe talebini bugün kongreye iletti ve yönetim 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar talebinde bulundu.

Bütçe talebinde, harcama planlarının Biden'ın Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ışığında hazırlandığı ifade edilirken, 2022 mali yılı için talep edilen savunma bütçesinin 2021 savunma bütçesinden 11,3 milyar dolar fazla olduğu ifade edildi.

2020 savunma bütçesindeki 18,6 milyar dolarlık "Acil Eklentiler" kalemi çıkarıldığında, Biden'ın 2022 temel savunma harcamaları bütçe talebi onaylanırsa son 5 yılın en yüksek savunma bütçesi olacak.

ABD'de savunma harcamaları için, 2018'de 65 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar (DMO) fonu olmak üzere toplam 671 milyar dolar, 2019'da 68 milyar doları DMO fonu olmak üzere toplam 688, 2020'de 71 milyar doları DMO, 18,6 milyar doları Acil Eklentiler olmak üzere toplam 723 milyar dolar, 2021'de ise 53 milyar doları DMO fonu olmak üzere toplam 704 milyar dolar bütçe ayrılmıştı.

Çin'e vurgu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda federal hükümetin çabalarına destek verilmesinin yanı sıra bütçe talebi belgesinde en dikkat çekici konulardan biri de "yaklaşan bir tehdit olarak" Çin'e karşı askeri yatırım yapılması oldu.

Çin'in çok hızlı adımlarla stratejik ve konvansiyonel gücünü geliştirdiğine vurgu yapılan belgede, Pekin'in bu yatırımlarının ABD'nin bölgedeki kabiliyetlerinin zayıf kalmasına yol açacağına işaret edildi.

Çin ile mücadele kapsamında bütçede Pasifik Caydırıcılık Fonu için 5,1 milyar dolar talep edildi.

Bütçe belgesinde bu miktarın 4,91 milyar dolarının müşterek kuvvet silahları, 23 milyon doları kuvvet konumlandırma faaliyetleri, 150 milyon doları tatbikat ve deney, 500 bin doların ise ittifak ve ortaklıkların geliştirilmesine harcanacağı kaydedildi.

Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ileri teknoloji tehditlere yol açabilecek ülkelere karşılık verecek gücün sağlanması, küresel iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve savunma kabiliyetlerinin modernize edilmesine vurgu yapıldı.

Savaş fonu temel bütçeye dahil edildi

Biden dönemi savunma bütçesinde yapılan en önemli değişiklik, daha önce yardımcılığını yaptığı eski Başkan Barack Obama'nın 2012'de getirdiği ve savaş fonu olarak bilinen DMO fonunun temel bütçeye dahil edilmesi oldu.

Daha önceki yıllarda 60 milyar dolardan fazla bütçenin ayrıldığı savaş fonunun temel bütçeye dahil edilmesi bu fonu geçici olmaktan çıkarmış oldu.

Biden yönetiminin savunma bütçesi talebinde, ayrı bir denizaşırı operasyon fonu yerine temel bütçede "Doğrudan Savaş Gereksinimleri" ve "Mukavemet Gereksinimleri" diye iki yeni kalem eklendi ve bu kalemler için 42,1 milyar dolar fon talep edildi.

YPG/PKK'nın da dahil olduğu programa 522 milyon dolar talebi

Bütçede dikkati çeken kalemlerden biri de DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye'de başlatılan eğit-donat programı oldu.

Eski Başkan Obama'nın 2017 savunma bütçesine dahil ettiği DEAŞ ile mücadele eğit-donat programı için terör örgütü DEAŞ'ın büyük ölçüde yok edilmiş olmasına rağmen fon ayrılması gözden kaçmadı.

Belgede, talep edilen 522 milyon dolarlık fonun 345 milyon doları Irak Güvenlik Güçlerine, 177 milyon doların ise YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu "Taramadan Geçirilmiş Suriyeli Grup ve Kişiler" için talep edildiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Suriye ile komşu ülkelerin sınır güvenliğine destek adı altında 150 milyon doları Ürdün'e, 220 milyon doları ise diğer ülkelere sağlanmak üzere 370 milyon dolar fon ayrıldı.

2020 savunma bütçesinde YPG/PKK'nın dahil olduğu Suriye'deki ABD destekli gruplara 250 milyon, sınır güvenliği kalemine de 300 milyon dolar bütçe sağlanmıştı.

Pentagon, dolar, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın da dahil olduğu program için 522 milyon dolar talep edildi - Son Dakika


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