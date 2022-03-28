Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi - Son Dakika
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Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi

28.03.2022 22:56
Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi

ABD Kara Kuvvetlerinin 2023 mali yılı bütçesinde, aralarında SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın da bulunduğu Suriye'deki gruplara ve Irak ordusuna "eğit-donat destek fonu" için 542 milyon dolar ayrıldı.

ABD Kara Kuvvetlerinin 2023 mali yılı bütçesinde, aralarında SDG ismini kullanan YPG/ PKK'nın da bulunduğu Suriye'deki gruplara ve Irak ordusuna "eğit-donat destek fonu" için 542 milyon dolar ayrıldı.

ABD Başkan Joe Biden, 2023 mali yılı bütçesini kongreye sundu ve bu bütçe kapsamında, savunma harcamalarına 813 milyar dolar talep edildi.

AA muhabirinin derlediği Pentagon'un bütçe talebine ilişkin belgelerde, Kara Kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye'deki gruplara ve Irak'a "eğit-donat destek fonu" dikkati çekti.

Pentagon, her yıl savaş fonu olarak da bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonunu" ayrı bir kalem olarak bütçeye ekliyordu.

Ancak son iki yıldır bu fon Savunma Bakanlığı Temel Harcamalarına eklenmiş durumda.

Bu fon kapsamında DEAŞ'a karşı Irak ordusu ve Suriye'deki gruplara verilen "eğit-donat destek fonu" ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bütçesine eklendi.

Kara Kuvvetleri bütçe talebinde 163 milyar doların temel harcamalar, 15 milyar doların ise dış operasyonlar için ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu 15 milyar doların 14 milyar 64 milyon dolarının askeri personel maaşları, operasyon, bakım, araştırma dahil ABD ordusunun harcamalarına ayrıldığına işaret edildi.

Aynı belgede "DEAŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu" için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi.

Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.

ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye'deki gruplara destek olarak sağlamıştı. ???????

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Suriye, dolar, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi - Son Dakika
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