Pentagon çin ordusuyla bağlantılı firmaları inceliyor

– ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuna yakın firmaları incelemeye başladığı duyuruldu.

Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bakanlık ABD silah tedarik zincirinin tehlikeye atılmaması amacıyla Çin ordusu ile ilişkisi olan firmaları inceliyor.

Haberde, yakın zamanda hayatını kaybeden Genel Kurmay Başkan Yardımcısı General Paul Selva'nın silah üretiminde kritik rolü olan yarı iletkenler ve entegre devreler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

- İstanbul