Son Dakika Haberleri: Pentagon'da İstifa Depremi

Pentagon'da İstifa Depremi

34 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney, görevinden istifa etti.

Pentagon'da İstifa Depremi, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney, görevinden istifa etti.

Pentagon Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney istifa etti. Sweeney, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki yıl aradan sonra özel sektöre dönmek için doğru bir zaman olduğunu söyledi.

Sweeney, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından geçen ay istifa eden eski Savunma Bakanı James Mattis'in görevden ayrılmasından sonra istifa eden ikinci üst düzey Pentagon yetkilisi oldu.

Kevin Sweeney'nin bu hafta görevinden ayrılacağı açıklandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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