Pentagon'dan ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki hava saldırısıyla ilgili açıklama - Son Dakika

NEW ABD askeri güçlerinin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak- Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis gruplarının kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı." ifadesine yer verildi.

Saldırının ABD personelini korumak için II. Madde yetkisi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu akşamki hava saldırılarından da anlaşılacağı gibi, Başkan Biden ABD personelini korumak için her zaman harekete geçeceğini açıkça belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda, İran güçlerine ait Suriye'de iki ve Irak'ta bir noktada bulunan operasyon üslerinin ve silah depolama tesislerinin hedef alındığı vurgulandı.

ABD güçlerinin, Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'la mücadeleye yardımcı olmak amacıyla bölgede bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, kendilerine karşı yapılan saldırılara açık ve "net bir caydırıcı mesaj göndermek için" söz konusu hava saldırısının gerçekleştirildiği kaydedildi.