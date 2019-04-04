Pentagon'dan Açıklama: "Türk Pilotların F-35 Eğitimi Devam Edecek"
1 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
ABD
Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına Arizona'da bulunan Luke Hava Kuvvetleri Üssünde, F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü
Charlie Summers, gazetecilere yaptığı açıklamada "Luke Havva Kuvvetleri Üssündeki eğitim devam edecek." dedi. Sözcü Summers, gelen bir soru üzerine ise Pentagon'un uçakları geri çekmek gibi bir planının olmadığını söyledi. - WASHINGTON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:58 Kaynak: İHA
Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı
Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı!
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Conor McGregor'dan Ringlere Dönüş Sinyali