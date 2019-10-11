Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama

Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama

56 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Suriye'de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Suriye'de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.


Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askeri Tel Abyad'da iddiasına Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan yanıt: Manipülasyon
ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı Son Dakika: MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]