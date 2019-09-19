Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON
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Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON

8 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi.

Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon Sözcüsü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:41 Kaynak: AA
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